Congo wil beroep doen op Belgische expertise in onderzoek naar moord op oppositielid

De regering van Congo zegt beroep te willen doen op expertise van buitenaf, in het bijzonder vanuit België en Zuid-Afrika, in het onderzoek naar de moord op oppositielid Chérubin Okende.

Okende werd donderdag in hoofdstad Kinshasa vermoord aangetroffen in zijn wagen. De 61-jarige politicus nam in december nog ontslag als minister van Transport van de Democratische Republiek Congo (DRC). Hij staat dicht bij Moïse Katumbi, belangrijkste kandidaat vanuit de oppositie voor de presidentsverkiezingen, die in december plaatsvinden.

Tijdens de ministerraad van vrijdag veroordeelde president Felix Tshisekedi de moord. De minister van Justitie is opgedragen contact op te nemen met de Belgische autoriteiten voor de nodige expertise. Volgens Kinshasa heeft de Belgische premier al aangegeven dat ons land ter beschikking staat.