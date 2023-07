Dit hebt u al gemist in de Tour: Na twee horrorcrashes regent het opgaves waaronder een dizzy Bardet en Meintjes die de handdoek moeten gooien

De veertiende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Morzine Les Portes du Soleil losbarst, waar de zon rond 15 uur plaats had gemaakt voor een fikse stortbui.

De start van de eerste Alpenrit onthouden de renners voor de rest van hun dagen. Er werd zelfs twee(!) keer een officiële start geven nadat er een horrorcrash gebeurde waarbij heel wat renners geblutst en gebuild werden en veel materieel rijp was voor de schroothoop.

De Tour staat stil na vreselijke val van 40-tal renners

Een fractie van een seconde tegenslag en je Tour is voorbij. Dat was deze zaterdagmiddag pijnlijke realiteit toen onmiddellijk na de start de renners snoeihard tegen de grond sloegen.

De eerste grote crash van deze Tour gebeurde in Fillinges, op de natte wegen vrij snel na de start. Na nog geen vijf kilometer, in een uitgerekte S-bocht lagen er overal renners. Op het wegdek. Rechts in de gracht Sepp Kuss. Links op de berm kermde Antonio Pedrero wiens Tour meteen voorbij was. Lagen erbij: o.a. Jai Hindley die bebloed was, Tom Pidcock, Louis Meintjes maar ook bijvoorbeeld Maxim Van Gils, Frederik Frison, Wilco Kelderman, Daniel Felipe Martinez, Adrien Petit die heel wat snijwonden had aan het rechterbeen, Esteban Chaves met gescheurde nationale Colombiaanse trui… Te veel om op te noemen. Het peloton reed circa vijftig kilometer per uur toen Maxim Van Gils (rechterdijbeen) en Frederik Frison van de eersten waren die slagzij maakten.

Dé grootste slachtoffers waren Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaanse klassementsrenner van Intermarché – Circus – Wanty brak het sleutelbeen. Hij stond zaterdagmiddag dertiende in de stand. Ook eruit: de Spanjaard Antonio Pedrero van Movistar, de zesde van Issoire. Olie zou de oorzaak zijn.

Uiteindelijk na een kleine 25 minuten werd een tweede vliegende start van twee kilometer gehouden met twee renners minder.

Colombiaan in de aanval, maar ook Colombiaan eruit

De eerste serieuze aanval van de dag was die van de Nederlander Lars van den Berg die op de flanken van de Saxel naast Krists Neilands ook Julian Alaphilippe, Alexey Lutsenko en Daniel Felipe Martinez meekreeg. Laatstgenoemde pakten op dit colletje van derde categorie de twee punten mee. Dat was goed nieuw voor Colombia dat in deze Tour nog niet veel redenen tot lachen had. Maar gelijktijdig stapte achteraan Esteban Chaves eruit. De pijn van de valpartij haalde hem vrij snel na de tweede start uit de Tour de France.

Bardet groggy en ook Shaw eruit

Na 25 km, dit keer op een droge weg, werd de karavaan opnieuw opgeschrikt door een zware crash. De grote slachtoffers waren Romain Bardet en James Shaw. Opnieuw moesten twee ambulances worden opgeroepen worden want de Franse kopman van dsm-firmenich was groggy en wist niet meteen waar hij zich bevond toen hij ergens tussen een paal en een voorgevel van een huis was geëindigd. James Shaw zat achter een muurtje. De dokter vroeg meteen ook dringend een ambulance. Voor ploegmanager Jonathan Vaughters werd dat eerste koersuur een nachtmerrie want met Chaves en Shaw verloor hij opnieuw twee renners nadat de Amerikaan al na dag één de kopman van EF Education-EasyPost, Richard Carapaz, verloor. Even later zou ook Alpecin-Deceuninck met Ramon Sinkeldam een mannetje verliezen in deze Tour.

Grote oorlog voor de bolletjestrui

In deze zaterdagrit met circa 4300 hoogtemeters zijn er 52 punten voor de bolletjestrui te verdienen. Die strijd om bergkoning te worden is nu echt goed losgebarsten. Op de Col de Cou waren er tien punten te verdienen voor de eerste die de top overschreed en we kregen ook een regelrechte spurt die gewonnen werd door de Italiaan Giulio Ciccone voor de drager van de bolletjestrui, Neilson Powless, en de Fransman Julian Alaphilippe. Ze waren de voorwacht van een groep van 22 renners die onder de goedkeuring van Jumbo-Visma voorop reed.

We kregen het verwachte duel tussen Ciccone en Powless. De Italiaan begon met ploegmaat Lopez een duo-aanval in de voorwacht. Op de top van de Col du Feu pakte de Italiaan van Lidl-Trek nog eens 10 punten, waarmee Ciccone nu echt een bedreiging wordt van Powless die op die tweede col van eerste categorie naast de punten greep. Ciccone ging in de afdaling door want hij hoopte ook nog eens op de Janbaz toe te slaan en daarmee de Amerikaan van EF Education-EasyPost te onttronen.

De volledige(!) bergtrein van Vingegaard gaf nooit anderhalve minuut voorsprong, want ook Thibaut Pinot zat vooraan. De straks afscheidnemende Fransman stond vanmiddag elfde op een dikke negen minuten. Jumbo-Visma nam zoals verwacht de regie over van UAE Team Emirates die al snel naast Matteo Trentin ook Mikkel Bjerg in de gruppetto had. Ook Vegard Stake Laengen, geraakt in die eerste val, moest op de Col du Feu, het peloton laten rijden. David Gaudu kwam daar eveneens in de problemen. Na Quatorze Juillet die al uiterst pijnlijk was voor de Fransen, dreigt een nieuwe zwarte dag voor onze zuiderburen.