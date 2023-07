Makelaar Caleb Ewan niet opgezet met kritiek ploegbaas: “Hun geheugen is zeer kort. Dat is duidelijk”

Er zit een serieus haar in de boter tussen Caleb Ewan en Lotto Dstny. Vrijdag gaf Ewan op weg naar Le Grand Colombier er halfweg de brui aan. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij ploegbaas Stéphane Heulot. “Als je op deze manier opgeeft, is wielrennen geen sport voor jou”, klonk het onder andere. Zaterdagochtend reageerde de makelaar van Caleb Ewan, Jason Bakker, geschokt op die uitlatingen.

“We hebben veel geïnvesteerd in hem, maar een renner heeft naast rechten ook plichten. We verwachten een ander engagement van hem”, was Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny, gisteren heel scherp voor Caleb Ewan die onderweg naar le Grand Colombier opgaf. “Hij was totaal niet meer gemotiveerd. Vrijdag hebben we Florian (Vermeersch, red) en Frederik (Frison, red) opnieuw op hem laten wachten. Minutenlang hebben ze quasi stil gestaan. En op het moment dat Caleb dan eindelijk bij hen komt, geeft hij gewoon op. Dan heb je totaal geen respect voor je ploegmaats”, klonk het streng bij de CEO.

© PRESSE SPORTS

Woorden die bij het kamp Ewan niet goed zijn aangekomen. Zijn makelaar, Jason Bakker, reageerde zaterdagmorgen bij Cycling Weekly op de uitlatingen van Heulot. “Eerlijk: het is vrij walgelijk om een renner die Lotto de voorbije jaren zoveel gegeven heeft, op deze manier openbaar te vernederen”, aldus Bakker. “Soms zeggen zulke uitspraken meer over de persoon die ze formuleert dan over de persoon over wie het gaat.”

Bakker had na de opgave van Ewan en de uitlatingen van diens CEO gesproken met de Australische sprinter. “Hij is er kapot van. Zijn echtgenote is zwanger en deze commentaren zijn ongevoelig. Het is uitermate ontgoochelend.”

“Heulot zei ook dat Ewan met de verkeerde mindset op de fiets zat: iemands mentale gezondheid zo in vraag stellen is iets zeer kwalijk. Hij moet zich daarvoor excuseren. Dit is een moeilijke tijd voor Caleb, maar hij heeft de ploeg ook veel moois geschonken. Ze hebben blijkbaar een kort geheugen.”