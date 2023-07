“Precies een spuitende tuinslang”: veel teleurstelling over openingsspektakel Gentse Feesten

“Een slag in het water.” “Een gemiste kans en geld dat in het water is gesmeten.” “De opening is in het water gevallen.” De grappen op sociale media schreven zichzelf, na de openingsshow vrijdagavond aan Portus Ganda. Er was de Gentenaars een kleurrijk water- en lichtspektakel beloofd, met een prijskaartje van 40.000 euro, maar voor veel van de 15.000 bezoekers draaide het uit op een flop.

Wie dacht van aan de zijkant te kunnen genieten van het spektakel, bijvoorbeeld vanop de Slachthuisbrug, was eraan voor de moeite. Ook wie al enkele rijen toeschouwers voor zich had staan, kon amper iets zien van de fonteinen, die slechts sporadisch de beloofde tientallen meters hoog haalden.

Af en toe zorgden de spectaculaire hogere fonteinen wel voor gejoel vanuit het publiek en ook de nummerkeuze, van Gorki tot Gantoise, werd gesmaakt. Al moest je de muziek dan wel kunnen horen. Het contrast was groot met vorig jaar, toen een zangsessie duizenden lachende gezichten opleverde. Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt erkende zaterdag dat het event niet van een leien dakje liep.

“Er was meer volk dan bedoeld was voor die intieme setting”, zegt Van Braeckevelt. “We waren niet voorzien op zoveel volk. Om een idee te geven: er was dubbel zo veel volk als bij de opening vorig jaar. Het is niet onlogisch dat we niet zoveel volk hadden verwacht.”

De Stad Gent betaalde 40.500 euro voor het spektakel. “Ik begrijp dat er gemengde reacties zijn”, zegt Van Braeckevelt. “De verwachtingen waren duidelijk hooggespannen.” Volgend jaar opnieuw of toch iets anders? “Volgend jaar is volgend jaar”, klonk het zaterdag droogjes bij Van Braeckevelt.

© Stad Gent / Martin Corlazzoli

© Stad Gent / Martin Corlazzoli

© Stad Gent / Martin Corlazzoli

© jid