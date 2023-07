Charlotte Kool pakt vierde zege op rij in Baloise Ladies Tour: “Wat wij hier presteren als ploeg is ongezien”

Charlotte Kool blijft haar zegenaantal maar opkrikken in de Baloise Ladies Tour. De 24-jarige heeft na de proloog en de eerste twee etappes zaterdagmiddag ook de korte rit in lijn, van Breskens naar Knokke-Heist, met brio afgesloten.

De Nederlandse kreeg een perfecte lead-out van haar teamgenotes binnen DSM-firmenich en kon op de Dudzelestraat iedereen achter zich houden. Vier op vier dus in deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, een ongezien gegeven in het bestaan van de Baloise Ladies Tour die dit jaar aan zijn 9e uitgave is. Zaterdagnamiddag volgt nog een individuele tijdrit. Kool mag die als allerlaatste aanvatten met een voorgift van 20 seconden op Lucinda Brand en 24 seconden op de Deense Emma Norsgaard.

“Wat we vandaag als team andermaal lieten zien was niet normaal. Vergeet niet dat wij hier met een heel jonge ploeg aan de slag zijn. Wat wij hier aan het verwezenlijken zijn is groots en echt bijzonder. Ik heb gewoon de eer om dit alles mooi af te maken. Hoe die meiden de lead-out voor hun rekening namen, was te gek voor woorden. Dit was echt een droomsituatie”, gaf Kool mee.

De leidster in het algemeen klassement begint om 19u34 aan de individuele tijdrit over 17,1 kilometer. “Ik had graag nog wat meer seconden voorsprong gehad op mijn naaste concurrente maar ik moet het dus doen met 20 seconden op Lucinda Brand. Ik ga sowieso mijn beste tijdrit moeten rijden. Ik hoop dat dit voldoende is om mijn leiderspositie te behouden. En dan volgt er zondag nog een dagje. We zijn nog niet binnen.”