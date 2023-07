Vakbond niet blij met voorstel tot verbod op nachtvluchten op Brussels Airport: “Idiote plannen”

ACV-Transcom is niet te spreken over het voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om alle nachtvluchten op Brussels Airport te verbieden tussen 23 en 6 uur. Dit zal duizenden jobs kosten en de vakbond zal zich dan ook verzetten tegen zulke “idiote plannen”, luidt het in een mededeling.

Een perfecte cocktail voor een ‘DHL Leipzig bis’, zo omschrijft ACV-Transcom het plan. “Niet alleen DHL Aviation, heel wat personeel en economische activiteiten uit de belendende sectoren zoals handling, luchtvaartmaatschappijen, logistiek, de luchthaven zelf... zullen hierdoor enorme schade lijden. Gilkinet zet duizenden gezinnen hun brood op het spel”, aldus de vakbond.

“Reizigers gaan trouwens ook niet meer genieten van een volledige vakantiedag in hun vakantieoord, want de vakantievluchten van TUI gaan zo vroeg niet meer kunnen vertrekken of na 23 uur aankomen. Internationale connecties gaan vanop Brussels Airport niet zo eenvoudig meer zijn. En Brussels Airport is met Brussels Airlines en het Lufthansa-netwerk net daarvoor een hub. Net als heel wat andere carriers die met vroege aankomende vluchten net de internationale connecties kunnen maken”, haalt de vakbond aan.

De vakbond zegt niet te zullen toelaten dat “op de rug van duizenden werknemers politieke campagnes op gang worden getrokken”. “Gilkinet zou beter werk maken van een degelijk juridisch kader voor Brussels Airport, van een nationaal gecoördineerd beleid voor onze luchthavens en luchtvaartsectoren. Daar zijn allicht minder stemmen mee te verdienen.”

ACV-Transcom erkent dat er iets moet gebeuren voor het milieu en de omgeving. “Maar in samenspraak met de sectoren, met degelijke overgangsmaatregelen, met respect voor de internationale concurrentiepositie van onze luchtvaartmaatschappijen.”