“Everybody jump the tiger” was dan toch geen grapje: UAE Team Emirates onthult plan achter vreemde radiocommunicatie

Het was de ploeg van Tourfavoriet Tadej Pogacar die met een vreemde audioboodschap het scherm opdook. UAE Team Emirates schakelde toen over naar plan C. “Everybody jump the tiger, when the crocodiles have to swim, you jump!”, klonk het. Bij veel toeschouwers kwam het binnen als een grapje van de ploeg - zelfs het officiële account van de Tour de France postte het als grapje - maar dat was het allerminst.

Zo toont een nieuwe Youtube-video van de ploeg dat er wel degelijk een plan zat achter de radioboodschap. De krokodillen waren dus gevaarlijke renners voor de rit die ze in het oog moesten houden. Wanneer die wegzwemmen, moest de ploeg van Pogacar er dus naartoe springen.

In onderstaand filmpje ontdekken we rond 1’52” hoe de ploegleiding de betekenis van plan C nog eens uitlegt aan de renners.