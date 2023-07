AAN DE START. Dylan Teuns: “Het ideale scenario? Een ontsnapping waarin ik de beste ben”

Dylan Teuns: “Hopen op een ontsnapping waarin ik de beste ben”

De rit naar Morzine is voer voor de aanvallers die zowel goed kunnen klimmen als ook in de afdaling hun ding kunnen doen. Bij onze landgenoten zou het vandaag wel eens iets kunnen zijn voor Dylan Teuns, die twee dagen geleden al in het offensief reed. “Dat zullen we vandaag opnieuw proberen hé”, klinkt het bij de renner van Israel Premier Tech. “Het profiel van de rit schrikt me niet af, maar de warmte wordt loodzwaar. Dat wordt elke rit een pak afmattender. Je hebt renners die daar beter tegen kunnen dan de andere, dat kan een verschil maken.” Maar wat is nu de ideale situatie voor Teuns om vandaag te winnen? “Een ontsnapping waarin ik de beste ben”, klinkt het kurkdroog.