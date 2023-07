Rechter verleent (opnieuw) gratie aan beer die Italiaanse jogger doodde

De beer, een zeventienjarig vrouwtje dat geïdentificeerd wordt als Gaia of JJ4, viel op 5 april de 26-jarige jogger Andrea Papi aan nabij zijn woonplaats Caldes, in de Italiaanse Alpen. Papi overleefde het niet en werd zo de eerste persoon in Italië die in de moderne tijd omkwam na een aanval door een beer.

Kort na de feiten werd Gaia gevangen genomen en gaf de plaatselijke gouverneur Maurizio Fugatti het bevel om het dier af te maken. Om zijn argumenten kracht bij te zetten verklaarde hij er ook bij dat de berin ook al verantwoordelijk wordt geacht voor een aanval op twee jagers in juni 2020.

Slachtoffer Andrea Papi.

Tal van milieuorganisaties uitten echter veel kritiek op de beslissing en trokken naar de rechter om het leven van Gaia te redden. Midden april besliste een rechter nog de executie tot nader order uit te stellen en nu heeft de Italiaanse Raad van State eveneens geoordeeld dat “het bevel tot ruiming onevenredig en onnodig” was. “Voor de openbare veiligheid moet het dier wel in gevangenschap blijven.”

Toch hangt het lot van Gaia nog aan een zijden draadje. Tegen de uitspraak van de Raad van State is namelijk nog beroep mogelijk. Een definitieve beslissing wordt pas in december verwacht.

