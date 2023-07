Intermarché-Circus-Wanty geeft Nederlander Roel van Sintmaartensdijk profcontract

De 22-jarige Van Sintmaartensdijk komt nu nog uit voor het continentale beloftenteam Circus-ReUz-Technord. Eind februari schreef hij in dat shirt in een sprint Brussel-Opwijk op zijn naam en hij behaalde eind mei een eerste UCI-zege door de slotetappe in de Ronde van Bretagne te winnen. Tussendoor deed de Nederlander ook al ervaring op met het WorldTeam. Zo maakte hij deel uit van de sprinttrein in de door Gerben Thijssen gewonnen GP Monséré en Ronde van Limburg.

