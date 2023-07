Declan Rice bevestigt vertrek bij West Ham United: “Ik weet nog niet precies hoe ik me zal voelen”, Arsenal kondigt duurste Engelsman ooit wellicht zaterdagmiddag aan

Op de clubwebsite van West Ham valt een grote afscheidsbrief te lezen: “De afgelopen dagen en weken waren een absolute wervelwind van emoties, maar het is belangrijk voor mij dat ik de gelegenheid heb om afscheid te nemen en na te denken over iets wat zo’n bijzonder en gedenkwaardig deel van mijn leven is geweest”, begon Rice zijn brief.

“Om voor het eerst voor een tegenstander van West Ham te spelen zal een gekke ervaring zijn. Ik weet nog niet precies hoe ik me zal voelen, maar ik weet ook dat jullie allemaal zullen begrijpen en respecteren dat mijn professionele loyaliteit nu bij mijn nieuwe club ligt. Ik zal altijd 100 procent geven als ik het shirt aantrek, want zo ben ik opgegroeid bij West Ham, en ik weet zeker dat jullie niet anders zouden verwachten.”

Rice speelde 245 officiële wedstrijden voor West Ham en won afgelopen seizoen de Conference League met de Hammers. De Engelse middenvelder trekt voor een recordbedrag van 122 miljoen euro, waarmee hij de duurste Engelse speler aller tijden wordt, naar Arsenal - dat zijn komst wellicht later vandaag aankondigt.