(Nog) niet de Tour van de Fransen: Slechts drie top-drie-plaatsen, slechtste prestatie in de 21e eeuw

De Tour de France 2023 is vooralsnog niet de Tour van de Fransen. Gisteren op quatorze juillet werd misschien gehoopt op een Franse ritzege om de trein in gang te krijgen, maar nee hoor. Het niveau van de Fransen in deze Tour ligt grotendeels laag, het laagste in deze eeuw zelfs. Zo blijkt.

Drie keer in 13 etappes van deze Tour eindigde er een Fransman in de top 3. Victor Lafay (Cofidis) mocht zegevieren in rit twee in San Sébastian, verder lagen er ereplaatsen weg voor Pierre Latour van TotalEnergies (2e op Puy de Dôme) en diens ploegmaat Mathieu Burgaudeau (2e in Belleville-en-Beaujolais). Daarmee moeten de Fransen het voorlopig doen. Vooralsnog is het de slechtste prestatie van de Fransen in Tour deze 21e eeuw, samen met het jaar 2013.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, David Gaudu, Valentin Madouas, Christophe Laporte, Benoit Cosnefroy, Bryan Coquard, Guillaume Martin en ga zo nog maar even door: genoeg Fransen met de kwaliteit om eens het podium van een rit te halen, maar nee. Voor hen wil het voorlopig nog niet lukken. Brengt de laatste week straks beterschap voor de Fransen?