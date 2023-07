Synchroonzwemmers Renaud Barral en Lisa Ingenito bereiken finale van technische routine op WK Zwemmen

Synchroonzwemmers Renaud Barral en Lisa Ingenito zijn zaterdag op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka als tiende geëindigd in de kwalificaties van de technische routine voor gemengde duo’s. Daarmee plaatsten ze zich voor de finale van zondag om 9u30.

Barral (35) en Ingenito (24) kregen voor hun oefening 170,9367 punten. De beste score van de zestien duo’s kwam op naam van de Spanjaarden Emma Garcia en Dennis Gonzalez Boneu met 244,1433 punten. De top twaalf stootte door naar de finale.

Volgende week vrijdag (21 juli) nemen Barral en Ingenito ook deel aan de kwalificaties van de vrije routine. De finale is een dag later.

Vorige maand verdedigden de synchroonzwemmers de Belgische kleuren op de Europese Spelen in Polen. Ze werden er vijfde in de vrije routine en zesde in de technische routine. Dit voorjaar schonken Barral en Ingenito met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham België een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.