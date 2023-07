Vandaag op Wimbledon: Krijgen we een Nederlandse triomf bij de mannendubbel en maakt Tsjechische Vondrousova haar sprookje compleet?

Deze keer wel raak voor Ons Jabeur, of maakt Vondrousova haar sprookje compleet?

Om 15.00 uur staat de grote finale bij de dames op het programma. Dan maakt Centre Court plaats voor het duel tussen Marketa Vondrousova en Ons Jabeur. Het feit dat die eerste in de finale staat is al een groot wonder. Vondrousova is het eerste niet-reekshoofd in een Wimbledonfinale sinds het ontstaan van het proftennis in 1968. Marketa Vondrousova schrijft nu al geschiedenis op het Londense gras en kan daar vanmiddag nog een stukje aan bijschrijven. Vorig jaar keek ze met een gebroken pols nog toe vanuit de tribunes, nu staat ze zowaar zelf in de finale van Wimbledon.

Daarin neemt ze het op tegen Ons Jabeur. De Tunesische schakelde nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka uit op weg naar haar tweede finale op een rij op het heilige gras van Wimbledon. Vorig jaar moest ze in de finale de duimen leggen tegen Rybakina, kan ze het dit jaar tegen een ‘underdog’ wel afmaken?

Ons Jabeur. — © EPA-EFE

Krijgen we een Nederlandse triomf bij de dubbelfinale van de heren?

Na de finale bij de dames is het tijd voor de dubbelfinale bij de mannen. Daarin nemen de Nederlander Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski het op tegen de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos, twee ervaren mannen.

De laatste keer dat een Nederlander de finale van het mannendubbel op Wimbledon won was Jean-Julien Rojer in 2015. Hij pakte met de Roemeen Horia Tecau aan zijn zijde de titel. Kan Koolhof met zijn Britse partner straks hetzelfde doen?