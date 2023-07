Zomerfeestje loopt tragisch af in Henegouwen: motorrijders slaan man dood met hamer

Een zomerfeestje in het Henegouwse Péronnes-lez-Antoing heeft een fatale afloop gekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag daagden plots enkele motorrijders op en sloegen vervolgens een feestvierder dood met een hamer.

Kort voor 1 uur zat de tent op de site van Saint-Druon, waar een feestje van een vereniging voor jonge boeren aan de gang was, nog goed vol. Maar op dat moment arriveerden enkele motorrijders op het terrein en zij hadden een duidelijk doelwit. Ze renden meteen naar een man die aan de uitgang van de tent stond en sloegen hem - onder het toezicht van de vele feestvierders - meermaals met een hamer. Daarna vluchtten ze meteen opnieuw weg.

Het slachtoffer overleed ter plekke en ook tijdens hun vlucht reden de motorrijders nog een vrouw aan. Over haar gezondheidstoestand is momenteel nog niets bekend.

De feiten veroorzaakten een golf van paniek in de feesttent. De aanwezigen werden eerst meer dan een uur opgesloten om vervolgens door de politie van het terrein te worden geëscorteerd.

“Een man werd voor onze ogen doodgeslagen”, zo schreef een getuige op social media. “Neen, we bevinden ons niet in een griezelige wijk in Brooklyn, maar in de feesttent van Péronnes.”

Momenteel wijst alles erop dat het hier om een afrekening tussen rivaliserende motorbendes ging, al is het nog te vroeg dag in het onderzoek om definitieve bevestiging te geven. Waarnemend burgemeester Gauthier Dudant weigert vooralsnog commentaar te geven.

“De omstandigheden van deze aanslag zijn uiterst vaag”, zegt ook Vincent Macq, procureur des konings van Bergen-Doornik. “Er zijn veel getuigen, maar niemand spreekt.”