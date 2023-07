Jonge Australische wielrenner overleden na aanrijding in Belgisch dorp: “We zijn een hele goede jongen verloren”

Opnieuw moet de wielerwereld een tragisch overlijden verwerken. De 25-jarige Australiër Connor Lambert werd eerder deze week tijdens een trainingsrit in het Waalse dorpje Molenbaix aangereden. Hij werd nog gereanimeerd, maar bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Lambert werd in ons land aangereden door een vrachtwagen tijdens zijn trainingsrit, nadat hij naar Europa was gekomen als coach voor het jonge competitieve fietsteam X-Speed uit Perth. Het tragische ongeval vond plaats in het dorpje Molenbaix in de provincie Henegouwen.

Het is een nieuw tragisch overlijden in de wielerwereld, want een maand geleden overleed de Zwitserse renner Gino Mäder aan de gevolgen van zijn zware crash na een gevaarlijke afdaling in de Ronde van Zwitserland.

Goede jongen

Het plotse overlijden van Lambert kwam ook hard binnen bij zijn landgenoten die in de Tour aanwezig zijn. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) reageerde voor de twaalfde etappe op het verlies. “We zijn een heel goede jongen verloren. Ik wil mijn goede vibes en gedachten naar zijn familie en de hele West-Australische fietsgemeenschap sturen, vooral omdat het een vrij kleine gemeenschap is, maar het is als een grote familie en ik ben er echt kapot van om dit nieuws te horen.”

Ook Luke Durbridge (Jayco AlUla) was aangedaan door het nieuws. “RIP, zulk verschrikkelijk nieuws vandaag, onze gedachten gaan naar de familie en vrienden. Het leven is kostbaar,” zei Durbridge op zijn eigen Instagram in reactie op een bericht waarin het tragische overlijden van Lambert werd aangekondigd.

Lambert was door de jaren heen een talentvolle renner en speelde een grote rol in het coachen en begeleiden van jonge fietsers als onderdeel van de South West Academy of Sport (SWAS), waar hij in 2011 lid van werd.