VIDEO. Historisch! Sabrina Ionescu breekt NBA & WNBA driepuntrecord met waanzinnige prestatie tijdens WNBA All-Star weekend

Dit weekend vindt in de VS het 2023 WNBA All-Star weekend plaats in de Michelob ULTRA Arena in Las Vegas. Op vrijdag stonden de Skills Challenge en 3-Point Contest op het programma en bij dat laatste heeft Sabrina Ionescu een historische prestatie neergezet.

Zaterdagavond vindt in Las Vegas de All-Star game plaats waarbij de beste basketbalspeelsters van het afgelopen WNBA seizoen het tegen elkaar opnemen, maar vrijdag kreeg men al een voorsmaakje met de 3-Point Contest. Daarbij namen zes speelsters het tegen elkaar op, drie daarvan gingen door naar de finale. In die finale stonden Arike Ogunbowale (Dallas Wings), Sami Whitcomb (Seattle Storm) en Sabrina Ionescu (New York Liberty).

Het was die laatste die alle aandacht naar zich toetrok. Met een record van 37 van de 40 mogelijke punten brak Ionescu geschiedenis. In totaal Ionescu schoot Ionescu 25 van de 27 keer raak en overtrof daarmee het record voor zowel de WNBA als de NBA. Ze zette een prestatie neer die lang niet geëvenaard zal kunnen worden.

Felicitaties van driepuntkanon Stephen Curry

Ondanks haar fenomenale prestatie was Ionescu teleurgesteld omdat ze twee shots miste in de finale. Ionescu’s uitmuntende prestatie trok ook de aandacht van NBA-ster Stephen Curry, die houder is van het NBA-record voor de meeste driepunters in een seizoen. Curry tweette zijn verbazing en noemde Ionescu’s prestatie “RIDICULOUS!”