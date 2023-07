Vlaamse ministers zitten nog samen over stikstof, van veel vooruitgang voorlopig geen sprake

De Vlaamse regering zit vrijdagavond nog altijd samen over het stikstofdecreet dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) graag goedgekeurd wil zien. Het is niet duidelijk of de ministers er vandaag nog uit geraken. Volgens een bron is er van veel vooruitgang voorlopig geen sprake.

Demir trok vrijdagochtend met een ontwerp van stikstofdecreet onder de arm naar de ministerraad. Die begon omstreeks 10 uur met een agenda van ruim 200 punten, die eerst werden behandeld. Vrijdagavond pas kon het onderwerp stikstof worden aangesneden, nadat het ontwerpdecreet eerst in interkabinettenwerkgroepen werd behandeld.

Coalitiepartner cd&v maakte eerder deze week al duidelijk dat het stikstofakkoord van eerder dit jaar onvoldoende in het ontwerpdecreet gereflecteerd wordt. De christendemocraten verkregen begin maart dat de vergunningsvoorwaarden voor boeren na 2025 iets worden versoepeld en dat de uitstootrechten van landbouwers die ermee ophouden naar een andere boer kunnen gaan, mits een positief milieueffectenrapport. Alleen is dat onderzoek nog niet opgestart. “Nu een beslissing nemen over het decreet zonder dat er perspectief wordt geboden aan boeren en zonder de timing van het onderzoek te kennen, kan voor ons absoluut niet”, zei cd&v-minister van Landbouw Jo Brouns daar eerder deze week over.

Open Vld-Parlementslid Gwendolyn Rutten maakte vrijdagochtend op Radio 1 duidelijk dat ook de liberalen niet helemaal tevreden zijn met de manier waarop met het dossier wordt omgesprongen.

Of de ministers er vrijdag uitgeraken, is verre van zeker. Volgens een bron is er van veel vooruitgang momenteel geen sprake. Mogelijk wordt er morgen/zaterdag verder onderhandeld. Als het stikstofdecreet over de zomer wordt getild, is het maar de vraag of het na de passage bij de adviesraden en de Raad van State nog kan worden gestemd voor de verkiezingen.