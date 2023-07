Eend verschalkt hongerige tijger door plots te verdwijnen

Een eend wilde even verpozen in een waterpoel van de zoo van de Chinese stad Liaoning, maar de vogel was in de habitat van een tijger geland. De slimme eend stond plots op het menu van de inwoner van de kooi, maar de vogel had nog een trucje achter de hand. Door plots te duiken verschalkte de eend de hongerige tijger, die niet begreep waar zijn lekker maaltje plots heen was.