Voormalig VTM-nieuwsanker Marc Dupain (62) uit Tongeren opgenomen in ziekenhuis na herseninfarct

Tongenaar Marc Dupain (62), het voormalige anker van VTM Nieuws, is in het ziekenhuis opgenomen na een herseninfarct. Dat heeft zijn familie bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

In een bericht aan HLN meldt de familie van Marc Dupain dat hij midden deze week is overgebracht naar Gasthuisberg in Leuven, waar hij op de dienst intensieve zorg verblijft. “Veel details kunnen we daarover niet kwijt, net omdat de onderzoeken nog volop bezig zijn. We willen eerst afwachten hoe zijn toestand evolueert, maar het gaat intussen al wat beter met hem.”

Marc Dupain werkte sinds 1990 bij VTM Nieuws, vlak na de oprichting van de commerciële zender. In 2003 zwaaide hij af als nieuwsanker en werd hij benoemd tot head of public affairs bij de VMMa, zoals het moederbedrijf boven VTM toen heette. Verder was hij ook algemeen coördinator bij de liefdadigheidsactie Levenslijn. In 2012 verliet hij het bedrijf.

Begin deze maand raakte nog bekend dat Ingrid De Putter, een ander VTM-nieuwsanker, op 66-jarige leeftijd onverwacht in haar slaap is overleden. Zij liet haar man en een zoon na.