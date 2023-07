VIDEO. Nicolas Colsaerts geniet in Schotland van zijn allereerste hole-in-one op de DP-Tour

© Action Images via Reuters

In de tweede ronde van de Genesis Scottish Open heeft onze landgenoot Nicolas Colsaerts een magnifieke hole-in-one gemaakt op het 14e hole, par 3. Voor Colsaerts was het nog maar de allereerste ‘ace’ ooit in de DP-wereldtournee. Uiteindelijk kwam de Brusselaar één slag te kort om de cut te halen.