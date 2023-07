Mama (37) die haar kinderen verloor in brand ontwaakt eerste keer uit coma: “Toen ik vroeg of ze ons herkende, knikte ze”

Stefanie Brems (37), de mama van de twee kindjes die een maand geleden stierven in een aangestoken woningbrand in Sint-Amands, is voor een eerste keer uit haar kunstmatige coma ontwaakt. Haar familie kon ze al zien, maar echt communiceren gaat nog niet. De vrouw weet ook nog niet dat Kyara (4) en Kyano (8) de brand niet hebben overleefd.

Op 18 juni werd het Scheldedorpje Sint-Amands opgeschrikt door een gruwelijke brand. Kyara en Kyano werden door de brandweer uit het brandende huis gehaald en in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Enkele uren later kwam het vreselijke verdict dat beide kindjes de brand niet hadden overleefd. Hun mama Stefanie, die nog een poging had ondernomen om haar kinderen te redden, moest zelf wijken voor de hevige vlammen en liep ernstige brandwonden op.

Sinds de brand lag Stefanie in een kunstmatige coma. Ze kon zelfs de begrafenis van haar zoontje en dochtertje niet bijwonen en weet ook nog niet welke vreselijke tol de brand heeft geëist. Afgelopen week kwam er evenwel positief nieuws voor de familie van Stefanie. De vrouw werd voor een eerste keer wakker gemaakt door de artsen. Vader Stefaan zag hoe Stefanie bij bewustzijn kwam. “Echt communiceren met haar gaat nog niet. Ze is nog heel suf en er zit ook een medische slang in haar mond. Praten lukt nog niet. Maar toen ik vroeg of ze ons herkende, knikte ze”, reageerde Stefaan vrijdag bij HLN. Voorlopig wil de vader evenwel niet meer reageren op de zaak.

Stefanie liep de brandende woning nog binnen in een poging om haar kindjes te redden maar moest zelf wijken voor de vlammen. — © Theo Derkinderen

Kyano en Kyara overleefden de brand niet. — © rr

Als ze binnen enkele weken beter is zullen artsen en psychologen haar meedelen dat Kyara en Kyano de brand niet hebben overleefd. “Dat zal een bijzonder zwaar moment worden”, vertelde vader Stefaan onlangs nog in onze krant.

Zipblokje

Vrij snel na de brand werd duidelijk dat het vuur was aangestoken en dan nog wel door de ex-partner van Stefanie: Andrew V. (34). Hij was de woning binnengedrongen en had een kartonnen doos met een zipblokje in brand gestoken. Het vuur breidde razendsnel uit en zette in geen tijd de woning helemaal in lichterlaaie.

Na de brand vluchtte V. weg. De politie kon hem daags nadien in Buggenhout oppakken. Aanvankelijk ontkende de dertiger dat hij iets met de brand te maken had maar vroeg - op de dag van de uitvaart van Kyara en Kyano - een nieuw verhoor aan en gaf toe dat hij de brand moedwillig had gesticht. Toch bleef hij volhouden dat hij niet wist dat zijn kinderen op dat ogenblik in het huis lagen te slapen. Iets wat familie en vrienden van Stefanie als pure nonsens beschouwen. “Waar zouden de kinderen dan wel zijn? Ze moesten de dag nadien naar school”, reageerden verschillende mensen.

Adrew V. gaf de brandstichting intussen toe. — © rr

Aangekondigd

De man viel Stefanie na de relatiebreuk verschillende keren lastig. Dat bevestigden ook buren van de vrouw. Nadat Andrew enkele dagen voor de brand door een man werd aangepakt die hem duidelijk maakte dat hij Stefanie met rust moest laten, kondigde de man daags nadien in het café aan dat ze nog van hem zouden horen. Twee dagen later werd de brand in de woning van Stefanie gesticht.

Sinds zijn arrestatie is Andrew V. aangehouden en opgesloten in de gevangenis. tdk