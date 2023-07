Tweede gouden medaille voor oppermachtige Noah Vandenbranden in puntenkoers: “Sprint na sprint groeide het zelfvertrouwen”

Het blijft medailles regenen voor de Belgische delegatie. Op de vierde wedstrijddag van de Europese pistekampioenschappen in Anadia dikten Noah Vandenbranden en Hélène Hesters in de puntenkoers de buit aan tot elf medailles. Vandenbranden heerste van start tot finish.

Noah Vandenbranden piekte naar dit EK en het komt goed uit. “Vooraf waren er bij de coaches wat twijfels of ik het overbeladen programma wel goed zou verteren. Op dag één was er al de individuele achtervolging. De volgende twee dagen de altijd slopende ploegenachtervolging. Men vreesde dat ik te vermoeid de puntenkoers zou aansnijden. De eerste ronde ronden had ik niet het beste gevoel, maar na winst van de eerste sprint kwam de déclic. Sprint na sprint won ik aan zelfvertrouwen. Half koers zaten er veel piepedood. Op zulke momenten moet je toeslaan en dat heb ik gedaan. Deze titel betekent veel voor mij. Dit is mijn eerste jaar als prof bij Team Flanders-Baloise. Met wat druk op de schouders begon ik aan dit EK. Veel beloften hebben het profstatuut nog niet. Afgaan tegen die kerels mocht niet”, vertelde de Meisenaar na de derde podiumceremonie van deze week.

“De titel in de individuele achtervolging tilde mijn zelfvertrouwen gevoelig op. Het brons van de ploegenachtervolging nam ik mee naar de puntenkoers. Even verloor ik de controle toen de Nederlander Wessel Mouris een ronde pakte en even de leiding overnam. Binnen de kortste keren verspeelde Mouris de winstronde en nam ik opnieuw over. Vanaf dat moment had ik de wedstrijd perfect onder controle. Drie disciplines en drie keer medaillewinst, ik mag niet klagen.”

Lat hoog gelegd

Zondag sluit Vandenbranden het EK af met de ploegkoers met zijn maatje Gianluca Pollefliet, die al zilver won in de afvalling en zaterdag nog het omnium rijdt. “Voor dit EK had ik de lat voor mezelf heel hoog gelegd. Het dan kunnen waarmaken, bezorgt me een goed gevoel. Dit komt niet uit de lucht gevallen, maar is het loon na keihard werken. Ik bedank iedereen voor de steun. Fysiek is zo een puntenkoers zwaar, maar ook mentaal moet je door een muur kunnen. Dat heb ik gedaan en dat opent perspectieven voor de toekomst. Met Pollefliet plooi ik me nog eens dubbel in de ploegkoers. Vier op een rij, dat zou mooi zijn.”