Man beëindigt werkdag in Londen, vliegt naar Ibiza om nachtje te feesten en zit de volgende dag weer netjes aan zijn bureau

De Britse Tiktokker Ben wilde graag te weten komen of hij erin zou slagen om tijdens de werkweek van Londen naar Ibiza te vliegen, een nachtje alle remmen los te gooien en de volgende dag weer fris en monter aan zijn bureau te zitten. Het kostte hem omgerekend zo’n 470 euro en een goede nachtrust, maar “missie geslaagd”, klinkt het in de video die hij maakte over zijn avontuur. Ben is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder vloog hij al naar Spanje om te goedkoper te ontbijten dan in eigen land.