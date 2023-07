Jelle De Beule gaat Hollywood: ‘Nonkels’-acteur debuteert in Amerikaanse film aan de zijde van Emilia Clarke

Jelle De Beule zette zijn eerste tv-stapjes met Willy’s en Marjetten en Neveneffecten. En wellicht kent u hem nog van het satirische actualiteitsprogramma De Ideale Wereld of de recentere Play4-hit Nonkels. Maar binnenkort kan u de immer humoristische acteur ook bewonderen op het grote doek. De Beule speelt namelijk een rol in de Amerikaanse film The Pod Generation, en niet met de minste namen: Game of Thrones-ster Emilia Clarke en Chiwetel Ejiofor, die u kunt kennen van die andere kaskraker 12 Years a Slave.

The Pod Generation vertelt het verhaal van Rachel en Alvy, een koppel die een ‘pod’ baby krijgen via een draagbare kunstmatige baarmoeder. De hoofdrollen worden vertolkt door Emilia Clarke, die wereldberoemd werd met haar personage Daenerys Targaryen uit de Game Of Thrones-reeks en Chiwetel Ejiofor, die dan weer schitterde in het Oscarwinnende 12 Years a Slave. En of dat kan tellen als filmdebuut!

De Beule is echter niet de enige acteur van Vlaamse bodem. Ook Slimste Mens-revelatie Jennifer Heylen, Matthieu Sys en Elke Shari Van Den Broeck zullen in de Amerikaanse prent te zien zijn.

De regie van de romantische sciencefiction-komedie is dan weer in handen van de Frans-Amerikaanse Sophie Barthes.

Of er ook effectief een ware Hollywood-carrière is weggelegd voor de man uit Lokeren, dat beoordeelt u best zelf.

The Pod Generation is vanaf donderdag 24 augustus te zien in de bioscoop.