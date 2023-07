Terwijl Jasper Philipsen in het groen door Frankrijk flitst, fietst ook de Looise Fien Van Eynde in het groen door het vrouwenpeloton. Ze is namelijk eerste Belgische in de Baloise Ladies Tour en daar hoort een graskleurig truitje bij. Nog straffer: ze zat ooit bij Philipsen in de klas.