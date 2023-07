Zaterdag start Jasper Philipsen (25) voor de tiende opeenvolgende dag in de groene puntentrui. Broer Sander en zus Jozefien keerden inmiddels terug uit de Tour. Mooi op tijd om ons door de vakantiealbums van het gezin Philipsen te gidsen. Want wat voerde de jonge Jasper vroeger zoal uit in de maand juli?