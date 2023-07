Ze hebben het geflikt: Thomas De Gendt en Jelle Wallays komen na slechts “één lekke band op 8 kilometer van de finish” aan in Calpe

Thomas De Gendt en Jelle Wallays hebben hun ‘Tour to Calpe’ tot een goed einde gebracht. De twee vrienden arriveerden vrijdagavond na 2002 km en iets meer dan 67 uur op de fiets.

Om zich (mentaal) gepast te kunnen voorbereiden op de aankomende Ronde van Spanje (26 augustus-17 september) besliste De Gendt om de Tour aan zich te laten voorbijgaan. In de plaats daarvan koos hij ervoor om in twaalf dagen naar het Spaanse Calpe te fietsen. Aanvankelijk leek hij dat alleen te gaan doen, maar Jelle Wallays gaf zich uiteindelijk nog op om de tocht samen te maken.

Vrijdagavond plaatste De Gendt een tweet dat ze goed en wel waren aangekomen. “2002 km. 67h15m. Slechts één lekke band op acht kilometer van de finish. Altijd wind op kop. 24.375 hoogtemeters en 60. 000 calorieën verbrand. Twaalf dagen goed doorgekomen in het geweldige gezelschap van Jelle Wallays.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terugblik naar zeven jaar geleden

14 juli is en blijft wel een memorabele dag voor Thomas De Gendt. Dag op dag zeven jaar geleden kraaide hij victorie bovenop de Mont Ventoux in de twaalfde etappe van de Tour. Ex-prof Serge Pauwels maakte het Belgische feestje toen compleet met een tweede plek.

Het was ook toen dat geletruidrager Chris Froome te voet kwam te staan op weg naar de top van de kale reus in de Provence. De Brit weet dat nog steeds alsof het gisteren was en reageerde dan ook gepast op het bericht van De Gendt.