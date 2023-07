VS, Japan en Zuid-Korea zullen samen Noord-Koreaans “geweld afweren”

De Verenigde Staten zullen er, samen met hun bondgenoten Japan en Zuid-Korea, alles aan doen om Noord-Koreaans “geweld” af te weren. Dat heeft Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag gezegd. Twee dagen eerder had Pyongyang de lancering van een nieuwe continentale ballistische raket aangekondigd.

Tijdens een ontmoeting met zijn Japanse en Zuid-Koreaanse ambtsgenoten in Jakarta, hebben de drie landen hun samenwerking nogmaals bevestigd. De toezegging van Washington om Seoel en Tokio te steunen “staat in steen gebeiteld en wordt ondersteund door al onze capaciteiten, inclusief nucleaire”, zo schrijven de drie landen in een gezamenlijke verklaring.

Verder beloven de landen dat ze erop zullen toezien dat de bestaande VN-sancties tegen Noord-Korea volledig worden uitgevoerd. De ministers willen met hun samenwerking beletten dat illegale inkomsten naar de Volksrepubliek stromen. Die “worden gegenereerd via buitenlandse werknemers en kwaadaardige cyberactiviteiten om haar wapenprogramma te financieren”, klinkt het.

© AFP

Reageren op provocaties

Park Jin, Zuid-Koreaans minister van Buitenlandse Zaken, vertelt dat de ballistische raket woensdag werd afgevuurd tijdens een samenkomst van regionale afgevaardigden in Jakarta. Ook Noord-Korea had een vertegenwoordiger gestuurd.

“Wat Noord-Korea doet, druist volledig in tegen de verwachtingen van de internationale gemeenschap”, aldus Park. Hij hoopt dat dit trilateraal verdrag zijn land zal sterken om te reageren op zulke “provocaties”. Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Noord-Korea namelijk om ballistische raketten af te vuren. Die kunnen, afhankelijk van het model, uitgerust worden met een kernkop.

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zag leider Kim Jong Un persoonlijk toe op de lancering. Zij beweren dat de explosie “de hele planeet” deed schudden.