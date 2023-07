Baas Lotto-Dstny haalt snoeihard uit naar Caleb Ewan: “Als je op deze manier opgeeft, is wielrennen geen sport voor jou”

Caleb Ewan zit niet langer in de Tour. Op weg naar Le Grand Colombier gaf de sprinter van Lotto Dstny er halfweg de brui aan. En dat zint zijn eigen ploeg totaal niet. “Ik ben zeer, zéér ontgoocheld, ja”, is Stéphane Heulot, CEO van de ploeg, genadeloos voor zijn sprinter. “Een renner met zijn status, die verdient wat hij verdient en die alle steun heeft gekregen, die doet dit niet. Dit getuigt van geen respect.” Of hoe Caleb Ewan geen enkele toekomst meer heeft bij Lotto Dstny.

En zeggen dat het zo’n prettige dag voor Lotto Dstny had kunnen zijn. Met zijn tweede plaats was de jonge Maxim Van Gils haast de revelatie van de rit. Toch heerste er aan de bus van Lotto Dsnty een bedrukte sfeer. Terwijl Van Gils op de top van Le Grand Colombier over de streep reed, stond gedoodverfd topsprinter Ewan al onder de douche. Roemloos opgegeven, lang voor de slotklim zelfs maar in zicht was geweest. Wat de Australiër, rond wie nagenoeg de hele Lotto-ploeg in de Tour gebouwd was, daarvan dacht, zouden we niet te weten komen. Als een dief in de nacht verdween Ewan even later in een auto, hopend dat de buitenwereld niet te veel aandacht aan zijn vertrek zou schenken. Maar dat was buiten zijn eigen ploeg gerekend. Hoofdschuddend keek Stéphane Heulot, sinds deze winter CEO bij Lotto Dstny, het tafereel van de afdruipende Ewan aan. Even later barstte hij los. “Mijn mening over Caleb”, klonk het met een grijns. “Ik ben zeer, zéér ontgoocheld in hem. Zo stap je niet uit de Tour. Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen. Een echte kampioen tilt zijn ploeg op, die doet dit niet.”

De voorbije dagen waren er al eerder signalen geweest dat het niet meer boterde tussen Caleb Ewan en de rest van de ploeg. Heulot ontkende het niet: “Caleb had op alles en iedereen kritiek. Op de ploeg, op zijn ploegmaats, op de staf, op de sportieve directie, het hield niet op. Hij vond elke keer weer dat hij niet genoeg steun kreeg. Zelfs Van Gils moest in zijn dienst rijden, vond hij. Belachelijk. Dat heb ik hem ook gezegd. Terwijl zijn eigen sprint intussen beneden alle peil was. En dat had niets met zijn vormpeil te maken, maar alles met andere zaken.”

Mentale kwestie

Waarmee dan wel? In de eerste Tourdagen werd Ewan nog twee en derde achter Philipsen, pas sinds een week brouwde de Australiër er niets meer van. Volgens Heulot is het puur een mentale kwestie. “Hij was totaal niet meer gemotiveerd”, wijst de baas van Lotto Dstny naar de manier waarop Ewan donderdag reeds als allerlaatste, tien minuten, achter de rest de finish had gehaald. “Jasper (De Buyst, red) en Marc Wauters in de volgauto hebben hem toen al moeten ‘redden’. Vooral voor Jasper was dat verschrikkelijk zwaar. Alles heeft hij gegeven. En dan zie je Caleb een dag later weer gewoon lossen… Erger: vrijdag hebben we Florian (Vermeersch, red) en Frederik (Frison, red) opnieuw op. hem laten wachten. Minutenlang hebben ze quasi stil gestaan. En op het moment dat Caleb dan eindelijk bij hen komt, geeft hij gewoon op. Dan heb je totaal geen respect voor je ploegmaats.”

© REUTERS

Hoezeer het die ploegmaats ergerde, bleek uit de woorden van De Buyst. Hij had op weg naar Le Grand Colombier de opgave van de man waarvoor hij zich de dag voordien helemaal uit de naad had gereden “via-via” vernomen. “En ja dat vind ik zeer teleurstellend”, probeerde hij vooral beleefd te blijven. “Maar verder wil ik er vooral niet op reageren. Weet alleen dat ik er niet veel positiefs over kan zeggen.”

Hij kreeg de lead-out die hij wilde, alles. En dan dit? Stéphane Heulot

Donderdag was Kurt Van de Wouwer op Sporza ook al hard geweest voor Ewan: “Hij was totaal niet op de afspraak”, liet de sportief manager van Lotto Dstny weten. Zou het kunnen dat dat Ewan de voorbije dagen nog meer gedemotiveerd had? “Kijk”, schudde Heulot het hoofd. “Als je als renner een bepaalde status hebt, als je goed geld verdient, als de sponsors zich voor jou engageren en als de staf zich 200% voor jou inzet, dan mag er ook iets van je verwacht worden, toch? Nogmaals: alles hebben we voor hem gedaan. De ploeg was nagenoeg volledig rond hem gebouwd, hij kreeg de leadout die hij wilde, alles. En dan dit? Ecoute, een renner heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. En ja, misschien was het hard wat Kurt zei. Maar een echte kampioen reageert met de benen op zo’n artikel, die geeft niet op. En als je dat wel doet, dan is wielrennen geen sport voor jou.”

Toekomst

Wat nu met Ewan en Lotto Dstny? Dit is al de derde Tour op rij dat Ewan niet presteert in de Tour – zijn grote en nagenoeg enige hoofddoel. Komt bij dat er met Arnaud De Lie een nieuw en jong sprinttalent staat te drummen. Heeft Ewan nog een toekomst bij Lotto Dstny? “Hij heeft nog een contract, zeker?”, wijst Heulot even laconiek als veelzeggend naar de overeenkomst tot eind 2024. Maar of het, zeker na het verschijnen van dit interview, überhaupt ooit nog goed kan komen? “Kijk”, besluit Heulot. “We gaan de situatie nu even laten rusten. Ik heb Caleb daarom ook bewust niet gesproken daarnet. Te veel emoties. Dat zou toch tot niets dienen. Maar dat hier nog verder over gepraat zal worden, staat vast.” Begrijp: dit komt nooit meer goed tussen Ewan en Lotto Dstny.