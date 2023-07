Voor de derde keer in acht ritten wist Pogacar wat van zijn achterstand op Vingegaard af te knagen. De Deen houdt na de Grand Colombier nog negen seconden over van zijn voorsprong die ooit 53 tellen bedroeg. Hij buigt, maar barst vooralsnog niet. “Dit was exact wat we verwacht hadden”, klonk het bij Jumbo-Visma.