Nu de Hollywood-acteurs staken: wat mogen ze niet meer en wel nog doen?

Na de scenaristen zijn nu ook de 160.000 acteurs die aangesloten zijn bij het vakverbond SAG-AFTRA in staking. Maar wat betekent dat precies voor de acteurs en actrices in kwestie?

De acteursvakbond Screen Actors Guild heeft donderdag aangekondigd om vanaf negen uur vrijdagochtend (Belgische tijd) in staking te gaan. Al snel na die aankondiging stuurde de vakbond een memo naar al zijn 160.000 leden. Daarin lijst de SAG-AFTRA de (strikte) regels op van zo’n staking.

Uit de lijst van do’s en vooral don’ts blijkt dat al het werk voor de camera – of het nu in een hoofdrol, bijrol of als stand- in is – verboden is. Gedaan dus met acteren, zingen, dansen, stunten of zelfs een poppenspel uitvoeren. Buiten het zicht van de camera’s mogen acteurs onder meer geen dialogen meer opnemen of stemmenwerk doen.

Donderdagavond verliet in Londen de cast van Oppenheimer de première van die nieuwe film van topregisseur Christopher Nolan nog. Logisch, want zo’n première bijwonen is volgens de memo verboden. Ook andere promotionele activiteiten zijn verboden, waaronder campagnevoeren in de aanloop naar een awardshow en filmfestivals of conventies bijwonen. Slecht nieuws dus voor aankomende festivals zoals die van Venetië en Toronto. de bekende Comic-Cons bijwonen.

Wat wél nog mag: handtekening uitdelen of zaken die geen verband houden met de geviseerde film-en tv-studio’s en streamingreuzen. Acteurs of actrices die twijfelen of iets is toegestaan, nemen volgens de vakbondstop best contact met hen op.