Meesterlijke Carlos Alcaraz laat Medvedev kansloos achter en volgt Djokovic naar finale Wimbledon

Carlos Alcaraz heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finales op het Londense gras het Russische derde reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 3) in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 52 minuten. In de finale wacht titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2).

De nog altijd maar 20-jarige Alcaraz speelde zijn eerste halve finale in Londen, voordien was de vierde ronde in 2022 zijn beste prestatie op Wimbledon. Eind vorig jaar schreef hij de US Open op zijn naam. Op Roland Garros van dit jaar botste hij in de halve finales op Novak Djokovic.

Voor de 27-jarige Medvedev betekende een halvefinaleplaats zijn beste resultaat ooit op het Londense gras. In 2021 haalde hij de vierde ronde. Ook op de drie andere grandslamtoernooien haalde de Rus al minstens de kwartfinale. Met de US Open van 2021 staat er één grandslamtoernooi op zijn erelijst. Vorig jaar was hij er door de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers niet bij op Wimbledon. De organisatie nam die beslissing na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.

