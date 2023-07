Wout van Aert en Dylan van Baarle beleven een helse afdaling op weg naar ploegbus: “Het meest ideale zou zijn als mensen zich gedragen”

Alsof de beklimming van de Grand Colombier in de dertiende etappe van de Tour nog niet lastig genoeg was, kwam er voor Wout van Aert en Dylan van Baarle na de finish nog een schepje bovenop. Om aan de ploegbus van Jumbo-Visma te geraken moesten ze zich door een mensenmassa begeven. “Dit zou iets beter georganiseerd kunnen worden.”

“Als er een paar duizend mensen op de Grand Colombier staan en je moet met de fiets naar beneden, dat is niet altijd veilig”, opent Van Aert. “Niet dat het zo belangrijk is, maar er zou iets aan gedaan moeten worden want eigenlijk is dit levensgevaarlijk. Alle mensen wilden natuurlijk ook naar beneden en op een gegeven moment kwam er een motoragent ons uit de nood helpen. Vanaf dan was het iets veiliger. Als heel de klim vol met dranghekken zou staan, dan is het al iets veiliger om zowel naar boven als naar beneden te rijden. Al zal dat ook wel moeilijk te verwezenlijken zijn”, klinkt het bij onze landgenoot. Ook ploegmaat Van Baarle was niet te spreken over de chaos na afloop.

“Om de 17 kilometer op deze manier te moeten afdalen, was niet leuk”, aldus de Nederlander. “Het is natuurlijk de Franse nationale feestdag en de mensen langs de kant hadden daardoor al iets gedronken maar zij houden er niet echt rekening mee dat wij als renners nog naar de bussen moeten. Dat zou iets beter georganiseerd kunnen worden. De mensen kijken de andere kant op, er komen nog fietsers omhoog, er gaan er nog naar beneden, er lopen mensen op straat, sommigen hebben al iets gedronken dus het is niet dat ik relaxed op de fiets kon zitten”, vertelt Van Baarle die uiteindelijk 32 minuten deed om bij de ploegbus te geraken. Ter vergelijking: de Grand Colombier reed hij tijdens de rit zelf naar eigen zeggen op in “ongeveer 50 minuten”.

Voor Van Baarle zouden toestanden als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden door middel van meer politie-eenheden. “We hebben al aankomsten bergop gehad waar politieagenten de mensen in ieder geval aan één kant van de weg hielden. Vandaag heb ik weinig politie gezien. Meer hekken langs de kant zou kunnen, maar met meer politie zou het al veel schelen. Dat mensen zich zouden gedragen zou natuurlijk het meest ideale zijn, maar tijdens een nationale feestdag als 14 juli of Koningsdag (nationale feestdag in Nederland, red.) besef ik dat het chaos kan zijn.”