Vanaf vrijdag is de maximum toegelaten snelheid in de Stalenstraat 30 km/uur. — © Geert Vanloffelt

Genk

Sinds vrijdagochtend geldt op de Stalenstraat in Genk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Voorheen was dat 50 kilometer per uur, maar door aanhoudende overlast wordt er nu ingegrepen.