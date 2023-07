Ferugson Rotich veroverde zilver op de Olympische Spelen in Tokio. — © EPA-EFE

Het aantal persoonlijke records zal de pan uit swingen, want een nagelnieuwe piste in stadion De Veen ligt te blinken voor de duizend atleten van de 44ste editie van De Nacht in Heusden-Zolder. Programma-directeur Marc Corstjens verwacht op de nieuwe toplaag “snelle tijden van sterke atleten.”