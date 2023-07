Het eerste interview van Kasper Dolberg als spits van Anderlecht: “Ik trok me nooit iets aan van de vergelijkingen met Ibrahimovic of Van Basten”

Kasper met de ‘K’ van Killer. Kasper Dolberg (25) is de man die Anderlecht straks aan doelpunten moet helpen. De Deense toptransfer integreerde zich op stage in Oostenrijk goed in de groep en toonde zich al erg koelbloedig voor de goal. Dolberg wordt weleens ‘Mister Cool’ genoemd, maar wij probeerden hem te ontdooien. “Ik kijk op naar Harry Kane van Tottenham.”