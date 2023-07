Anderlecht sluit zomerstage met erg negatieve noot af: 0-6-nederlaag tegen Tsjechische Sparta Praag

Om zijn stage in Oostenrijk af te sluiten, speelde Anderlecht nog een oefenmatch tegen Sparta Praag. Een partij van drie keer 45 minuten na een heel intens oefenkamp. RSCA begon aan de wedstrijd met wat ook een potentiële basisploeg voor de competitie zou kunnen zijn. Het was dan ook het grote debuut van de nieuwe spits Kasper Dolberg. De Deense aanwinst profileerde zich een paar keer goed als targetman en demonstreerde zijn sprongkracht, maar de Brusselaars hadden moeite om de nieuwe spits in stelling te brengen. De automatismen ontbraken nog en vaak werd dat vleugje creativiteit gemist om de bal op een goeie manier bij Dolberg te krijgen. Daardoor kon de Deen zijn stempel nog niet drukken.

Anderlecht hamert deze zomer vooral op meer intensiteit, maar vernuft zal ook belangrijk worden. Majeed Ashimeru speelde weliswaar sterk, maar het mag wat meer zijn. De Tsjechische kampioen van coach Brian Priske was moeilijk te verschalken.

Dolberg maakte zijn debuut voor paars-wit. — © BELGA

Bovendien slikte paars-wit in de eerste 90 minuten drie vermijdbare doelpunten. Toen een zwakke bal achteruit van Sardella werd onderschept, moest keeper Colin Coosemans een penaltyfout begaan. De elfmeter ging binnen. In het middelste deel van de partij was er wat verwarring tussen Coosemans en de ingevallen N’Diaye, waarna de doelman te makkelijk verschalkt werd. Anderlecht zal toch nood hebben aan meer zekerheid tussen de palen. Ook tegendoelpunt drie had er trouwens niet hoeven te komen, maar die andere debutant Louis Patris ging te gretig in de tackle. Op die manier kon Krejci vanop de stip zijn hattrick vervolmaken.

Patris. — © BELGA

Volgende week Ajax

In de laatste 45 minuten traden veel meer jonge gasten aan. Alleen Noah Sadiki kwam niet in actie en trainde individueel. Het waren zware dagen en Sparta Praag begint volgende week aan de competitie, maar Anderlecht kon de match onvoldoende naar zich toe trekken. Bij twee tegenstoten slikte het nog de 0-4 en 0-5 en vanop de stip volgde nog de 0-6. Daar kon RSCA weinig tegenover zetten. Een afstandsschot van Diawara, een bal voorlangs van Dreyer… Veel meer gevaar was er niet. Volgende week op de galamatch thuis tegen Ajax zal het publiek meer entertainment en weerwerk willen. Een week later begint dan de competitie dan tegen Union. Er zal dan toch een beter gevoel nodig zijn.

Raman in actie. — © BELGA