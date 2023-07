Drie op een rij voor Charlotte Kool in Baloise Ladies Tour, Sara Maes beste Belgische: “We reden ons als ploeg in de kijker en dat was het streven”

De Nederlandse Charlotte Kool laat enkel kruimels voor de rest. Na de proloogzege in Vlissingen en de winst in Zwevegem sprintte ze vrijdag in Olsene iedereen uit het wiel. De renster van Team DSM begint met een voorsprong van 18 seconden op haar landgenote Lucinda Brand aan het slotweekend. Sara Maes (DD Group-Isorex-Noaqua CT) was in de derde rit de beste Belgische op de vijftiende plaats.

De Amerikaanse Alia Shafi animeerde het wedstrijdbegin en diepte een voorsprong uit van 1’40”. Sofie van Rooijen en Marieke de Groot, een Nederlandse die in Wetteren woont en voor het Gaverse DD Group-Isorex-Noaqua CT rijdt, pikten bij de koploper aan. Marion Norbert Riberolle probeerde de brug te leggen naar de leiders, maar slaagde niet in haar opzet. “Vorig jaar reed ik in deze rit ook in de aanval en het lukte me opnieuw. Het draaide goed rond, maar tegen het aanstormende peloton waren we niet opgewassen”, vertelde De Groot, die best tevreden was over de prestatie van de ploeg.

Kool regelde andermaal de sprint voor de Britse Anna Henderson en de Deense Emma Norsgaard. Kool sprokkelde twee bonificatieseconden in de eerste rush. Audrey De Keersmaeker wipte in de voorlaatste ronde weg en diepte een voorsprong van 40” uit. Even zag het er goed uit, maar de onvermijdelijke massasprint kwam er toch. Sara Maes, ploegmakker van De Groot, was in Olsene de beste Belgische en daar was ze best fier op. “Vandaag had ik echt een goed gevoel. In de finale had ik nog overschot”, glunderde Maes. “Voor ons is dit een ongelijke strijd tegen de rensters van de WorldTour-ploegen. De publiciteit die we kunnen meepikken, doet enorm veel plezier. Zat ik nog iets beter gepositioneerd, dan zat er nog een dichtere ereplaats in. Zaterdag wacht er tussen Breskens en Knokke-Heist een rit waarin de wind een belangrijke rol zal spelen. Hopelijk heb ik hetzelfde gevoel als in Olsene en kan ik de verre ereplaats bevestigen.”

Dubbel programma

Zaterdag wordt een dubbel programma geserveerd aangezien er na de rit in lijn in de vooravond ook nog een tijdrit wordt afgewerkt in Westkapelle. Zondag volgt de apotheose in wielerstad Deinze, waar Vive le vélo thuis is. Kool kan er zich kronen tot opvolger van Ellen van Dijk en haar naam toevoegen aan de erelijst vol grote kampioenen.