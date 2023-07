Voormalig City-verdediger Benjamin Mendy opnieuw niet schuldig bevonden aan verkrachting

Omdat over twee aanklachten toen geen uitsluitsel was, vroeg de aanklager een nieuw proces. De 28-jarige Franse international (10 caps) barstte in tranen uit bij het verdict. De rechtszaak duurde drie weken.

Mendy werd beschuldigd van verkrachting van een 24-jarige vrouw in oktober 2020 en van poging tot verkrachting van een 29-jarige vrouw twee jaar eerder. De voetballer zelf heeft de aanklachten altijd met klem ontkend. Manchester City schorste de verdediger wel voor meer dan een jaar en verlengde zijn contract afgelopen maand niet.

Mendy werd eind augustus 2021 opgesloten en bracht meer dan vier maanden in hechtenis door. Begin januari 2022 werd hij vrijgelaten en in afwachting van zijn proces onder gerechtelijk toezicht geplaatst.