Nederlandse Charlotte Kool blijft imponeren in Baloise Ladies Tour en sprint naar derde ritzege op rij

Charlotte Kool (DSM-firmenich) heeft vrijdag de tweede etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour (cat. WE 2.1), met start en aankomst in het Oost-Vlaamse Zulte na 116,2 kilometer, gewonnen. De 24-jarige Nederlandse haalde het na een massasprint. De Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma) werd tweede voor Emma Norsgaard (Movistar). Charlotte Kool pakt zo een drie op drie in deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers en verstevigt haar leiderspositie.

Alia Shafi trok al vrij snel in de wedstrijd in de aanval. De Amerikaanse pakte aan de eerste rushsprint drie seconden bonificatie. Leidster Charelotte Kool kaapte daarna twee seconden weg, Lucinda Brand een seconde. Shafi trok de Nokereberg op met een voorgift van 25 seconden op een tweetal met Sofie van Rooijen en Marieke de Groot. Het peloton volgde op die bult op een minuut.

Marion Norbert Riberolle trok eveneens in de tegenaanval. Met nog 61 kilometer voor de boeg kregen we met Alia Shafi, Marieke de Groot en Sofie van Rooijen drie rensters aan de leiding van de wedstrijd. Tussen die kopgroep en het peloton zwom Riberolle. De drie vluchtsters sneden de vijf resterende plaatselijke ronden, van elk 10,7 kilometer, aan met een voorgift van 35 seconden op Marion Norbert Riberolle en 1:10 op de grote groep waarin Team DSM-firmenich, met Charlotte Kool in de rangen, het tempo bepaalde. Riberolle zag stilaan het nutteloze van haar poging in, zette zich recht en werd op 48 kilometer van de eindmeet ingerekend door het peloton.

In die grote groep volgde de ene versnelling de andere op zodat nog voor het intrekken van de laatste drie ronden alles opnieuw samen vloeide. Audrey De Keersmaeker probeerde het daarna. Zij trok de slotronde in met een handvol seconden voorsprong en werd op vijf kilometer van de finish ingelopen. Kort daarop sloegen weer een pak rensters tegen de vlakte. Onder de slachtoffers onder andere Thalita de Jong en Martina Fidanza. Charlotte Kool kwam er in de daaropvolgende sprint andermaal van ver uit en kon iedereen opnieuw van haar af houden. Na de proloog en de eerste rit in lijn al haar derde opeenvolgende zege in deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

Morgen/zaterdag staat er een tweeluik op het programma in de Baloise Ladies Tour. De rensters beginnen met een korte rit in lijn vanuit het Nederlandse Breskens naar Knokke-Heist. Dit voor een tocht van 82,6 kilometer. In de late namiddag volgt nog een individuele tijdrit in de Belgische kustgemeente over 17,1 kilometer.

