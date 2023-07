Beelden tonen hoe slangenvanger met 6 meter lange python worstelt: “Een nieuw wereldrecord!”

Een 22-jarige Amerikaanse slangenvanger is erin geslaagd een donkere tijgerpython met een lengte van 5,79 meter en een gewicht van 56,6 kilogram gevangen te nemen in Florida. Het zou gaan om het grootste exemplaar gaan dat er ooit is waargenomen, zo bevestigde een lokale natuurvereniging. “Een nieuw wereldrecord”, klinkt het op Instagram, waar Jake Waleri beelden deelde van hoe hij met de meterslange slang worstelde.

In het nationaal natuurreservaat Big Cypress National Preserve, 70 kilometer ten westen van Miami, werd het dier maandag gespot tijdens een expeditie, die bedoeld was om de verspreiding van de slangensoort, een van de grootste ter wereld, een halt toe te roepen. In Florida wordt de python als een invasieve diersoort beschouwd en is het legaal om de dieren te vangen en te doden.

Op een video die werd gedeeld door Jake Waleri, een jager bij Glades Boys Python Adventures, is te zien hoe de man de python via zijn staart uit een berm trekt en hem daarna kan bedwingen. Het dier werd daarna overgebracht naar de milieuorganisatie Conservancy of Southwest Florida, die onderzoek voert naar de donkere tijgerpythons.

“We hadden het vermoeden dat de slangen deze lengte konden hebben en nu hebben we er het bewijs voor”, verklaarde Ian Easterling, bioloog bij de organisatie. Hij bevestigt dat het om een recordlengte gaat. In 2020 werd eerder al een donkere tijgerpython met een lengte van 5,71 meter gevangengenomen in Florida.

De slangensoort is afkomstig uit Zuidoost-Azië en werd aan het eind van de vorige eeuw overgebracht naar Florida. In Everglades National Park, een uitgestrekt, subtropisch natuurgebied in het zuiden van de staat, heeft de donkere tijgerpython een goed ecosysteem gevonden om zich voort te planten. De slang voedt zich met andere reptielen, vogels en zoogdieren, en heeft geen natuurlijke vijanden.