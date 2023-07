KSA Sint-Truiden brengt leden van 50 jaar geleden terug samen

Vrij toevallig zijn een vijftal oudgedienden uit die tijd mekaar tegengekomen. Toen bleek dat ze nog zoveel verhalen én materiaal uit die tijd te vertellen en te delen hadden, hebben ze beslist om de handen in elkaar te slaan om met zoveel mogelijk leiders en leden van toen nog even de sfeer van de oude dagen op te roepen tijdens een reünie op zaterdag 18 november.Op het voorlopige programma staan een stadswandeling in Sint-Truiden langs KSA-gerelateerde plaatsen en gebouwen, de organisatoren stellen een ‘gelegenheids-bokke(n)rijder’ samen, er is een optreden van de ‘lustige Jodelaars’ en iedereen kan grasduinen in allerhande materiaal, foto’s, dia’s en artikels van toen. Tijdens een afsluitende receptie is er uitgebreid de tijd om bij te kletsen. De organisatoeren zijn op zoek gegaan naar (mail)adressen van de mensen van toen, inmiddels krasse zestigers en zeventigers. Inmiddels hebben ze al een honderdtal ex-KSA'ers terug opgespoord, die erg positief en enthousiast reageerden op het initiatief. Wie nog geen uitnodiging heeft ontvangen, maar toch graag mee zou aansluiten bij het initiatief, kan een berichtje sturen naar ksa.sint.truiden@gmail.com. Bijgevoegde foto's dateren uit april 1972 (Joepie 4-daagse trektocht) en augustus 1973 (de knapengroep) op tweedaagse tijdens het zomerkamp in Tessenderlo.