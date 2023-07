REACTIES Jonas Vingegaard: “Ik ben blij dat ik niet meer tijd verloor”

Jonas Vingegaard: “Ik ben blij dat ik niet meer tijd verloor”

Jonas Vingegaard benadrukt dat hij tevreden is over de gang van zaken in de rit vandaag: “Ik ben helemaal niet gefrustreerd of teleurgesteld, we hadden graag de ontsnapping naar de finish zien gaan maar dat gebeurde dus niet. Deze rit lag mij helemaal niet, dus ik ben eigenlijk gewoon blij dat ik niet meer tijd verloor. Ik ben zeer tevreden. Voor ons was het een heel goede dag. Vervolgens kijkt hij uit naar de dagen met meer beklimmingen: “Ik kijk uit naar morgen en overmorgen, die ritten liggen mij beter”

Wout Van Aert: “Ik kon niks bijdragen, dus was het beter om vroeg te lossen”

Wout Van Aert kon wat recupereren in de rit van vandaag:” Het was een hele snelle etappe, met een grote kopgroep en UAE die direct de touwtjes in handen nam. De aanloop naar de klim verliep echt in een rotvaart. Daarna verliep alles volgens plan en heb ik bewust rustig gedaan. Toen duidelijk werd dat UAE de controle op zich nam wist ik dat er een rustige dag in het verschiet lag. Bergop kan ik wel volgen, maar niks bijdragen. Dan is het beter om te laten lopen. Als het dan te hard gaat is het in principe aan Kuss en Kelderman.”

Tiesj Benoot: “We hadden op voorhand getekend voor dit resultaat”

Een tevreden Tiesj Benoot: “Op voorhand hadden we voor deze uitkomst getekend. We mogen niet klagen, je weet dat Pogacar supersterk is op deze aankomst. Het was zaak om de schade te beperken en dat heeft Jonas goed gedaan. Ik maak me geen zorgen. We gingen vandaag sowieso defensief rijden. Zelf had ik eigenlijk vrij goede benen dus kon ik mij wat sparen en relatief makkelijk binnenkomen. Nu komen de ritten aan die Jonas beter moeten liggen. Het zullen twee zware werkdagen worden”, blikt hij vooruit.