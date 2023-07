Donna kreeg plots 36 snelheidsboetes in de bus: “Ik moet 2 jaar afbetalen door invaliditeit”

36 snelheidsboetes van één trajectcontrole voor een totaalbedrag van bijna 2.000 euro. Dat kreeg Donna Hermans (47) uit Dilsen-Stokkem in amper twee weken tijd plots in de bus. Omdat ze een invaliditeitsuitkering heeft, zijn zoveel boetes geen lachertje. “Ik moet nog twee jaar lang elke maand 75 euro afbetalen.”

Vorige week bracht Het Belang van Limburg het verhaal van Jimmy, die plots acht snelheidsboetes kreeg door de twee nieuwe trajectcontroles in de Eindestraat en Stationsstraat in Rotem. Voor hem was de financiële klap des te zwaarder, omdat hij anderhalf jaar geleden een terminale longkankerdiagnose kreeg en de dokters hem nog maar zes maanden geven. Jimmy is lang niet de enige Dilsenaar die door de trajectcontroles plots overstelpt werd met boetes. Ook Donna Hermans (47) liep tientallen keren tegen de lamp in de Eindestraat.

LEES OOK. Waarom je snelheidsboete zo lang op zich laat wachten

Eind mei kreeg Donna de eerste twee boetes in de bus. “Ik had een beetje te snel gereden, en moest dus 53 euro betalen. Die twee boetes heb ik gewoon betaald. Maar daar bleef het niet bij. Een paar dagen later zaten er plots elf snelheidsboetes in mijn brievenbus. En de dag erna kwamen er nog eens tien bij. Uiteindelijk kreeg ik in amper twee weken tijd 36 boetes binnen, allemaal van de trajectcontrole in de Eindestraat. Telkens ging het om lichte snelheidsovertredingen, die tussen 11 mei en 25 mei begaan waren. Ik moet in de meeste gevallen 53 euro betalen, soms wat meer.”

1.200 euro

Nadat ze haar eerste twee boetes betaalde, had Donna nog een openstaande schuld van 1.859 euro. Voor haar is dat een zeer hoog bedrag. “22 jaar geleden ben ik na een zwaar arbeidsongeval invalide geworden. Ik heb 52 operaties moeten ondergaan aan mijn benen. Inmiddels heb ik ook last van onder andere fibromyalgie (chronisch pijn, nvdr.) en ontstekingen in mijn voet. Ik krijg een invaliditeitsuitkering van 1.200 euro, maar ik heb ook nog veel medische kosten en moet mijn huur betalen. Het is allemaal veel te duur vandaag. Ik woon samen met mijn moeder, en zij heeft ook maar een gewoon pensioen.”

© Boumediene Belbachir

LEES OOK. Drie trajectcontroles Dilsen-Stokkem actief: “Eerste snelheidsovertreders liepen al tegen de lamp”

Omdat het voor Donna moeilijk is om de 1.859 euro aan boetes in één keer op te hoesten, heeft de gemeente Dilsen-Stokkem, die bevoegd is voor de trajectcontroles, een afbetalingsplan opgesteld. “Ik moet elke maand 75 euro betalen, en dat nog tot juli 2025. Dat betekent dus dat ik nog twee jaar zal afbetalen.” Donna beseft wel dat ze te snel heeft gereden. “Maar dat me dat zoveel geld kost en ik nog zolang moet betalen, vind ik verschrikkelijk.”