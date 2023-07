Beresterke Maxim Van Gils was erg dicht bij een prestigieuze ritzege in de Tour: “Als Kwiatkowski niet mee is, dan win ik”

“Ik was gewoon echt kapot”, geeft Van Gils als eerste aan bij Sporza na zijn tweede plaats. “Het was een korte rit maar wel eentje waar je heel de dag bezig was. Ik heb geprobeerd om me zo veel mogelijk te sparen achter Jasper (De Buyst, red.). Hij is een ervaren en slimme renner. Toen Bettiol heel snel aan de klim begon, moest ik wel even doorbijten. Daarna was het de hele tijd vollen bak tot aan de top. Kwiatkowski versnelde nog maar op dat moment kon ik nog maar één tempo rijden”, aldus Van Gils die uiteindelijk op 47 seconden van de Poolse dagwinnaar binnenkwam.

“Ik denk dat het wel duidelijk was dat hij sterker was. Op het einde hoorde ik via m’n oortje dat de klassementsrenners terug aan het komen waren. Toen kreeg ik wel even schrik maar ik wist dat ik genoeg vermogen bleef duwen dus ik kon hen nog net voorblijven. Het was tot nog toe wat frustrerend na mijn val, maar ik denk dat ik vandaag en gisteren wel heb bewezen dat ik best een ‘oké-Tour’ rijd”, is Van Gils bescheiden. Al beseft hij ook dat de zege erin zat.

“Als Kwiatkowski niet mee was, dan win ik , dus dat is dubbel maar aan de andere kant zou er dan wel iemand anders meegeweest zijn. Maar het is in elk geval jammer. Ik had hier misschien wel kunnen winnen. Ik houd van de Alpen, ik ben blij dat ik hier ben en we zullen zien wat de benen nog geven de komende dagen.”

Jasper De Buyst: “Jammer dat Maxim de zege misloopt”

“Een tweede plaats is zonde”, steekt de ploegmaat van Van Gils zijn ontgoocheling niet weg. “Sowieso supermooie prestatie van Maxim in zijn eerste Tour. Hij heeft in het voorjaar natuurlijk al bewezen dat hij heel wat in zijn mars heeft. Jammer dat hij het misloopt, we moeten hier vrede mee. We zijn nog niet aan het einde van de Tour maar hij is zeker nog niet verslechterd. Echt super goed”, klinkt het.