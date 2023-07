Ingezameld bedrag van 1,6 miljoen euro uitbetaald aan vrouw van politieagent die Nahel (17) in Nanterre doodschoot

De 1,6 miljoen euro die ingezameld werd voor de politieagent die eind juni de 17-jarige Nahel in Nanterre doodschoot, is uitbetaald aan zijn vrouw. Dat melden Franse media. Over die inzamelingsactie was eerder al heel wat verontwaardiging ontstaan.

Het was Jean Messiha, een voormalige woordvoerder van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour, die de initiatiefnemer van de inzamelactie was. De teller stopte uiteindelijk op 1.636.240 euro. Meer dan 85.000 mensen deden een gift. Maar er was ook veel verzet tegen de actie, die “ongepast en schandelijk” werd genoemd. De familie van Nahel had een klacht ingediend en aan de linkse zijde van de Franse politiek kwam er ook veel commentaar op het platform GoFundMe, die de actie lieten doorgaan. Ondanks de ethische vraagtekens, liet het platform weten dat de actie wel degelijk de regels gevolgd heeft. Het geld zou niet rechtstreeks voor de agent bedoeld zijn, maar wel voor zijn familie. En dus kon GoFundMe niet anders dan de actie goedkeuren.

De 1,6 miljoen euro zou nu ook effectief uitbetaald zijn aan de vrouw van de agent. Er waren bezorgdheden dat het geld zou gebruikt worden voor de juridische kosten van de agent, maar dat zou illegaal zijn.

Volgens het GoFundMe platform, geciteerd door Le Parisien, heeft de vrouw van de politieagent “schriftelijk toegezegd dat het ingezamelde geld zal worden gebruikt in overeenstemming met het doel van de fondsenwerving, d.w.z. uitsluitend om te voorzien in de behoeften van de familie”. Het platform voegt eraan toe dat ze ook heeft “toegezegd dat geen enkel deel van het ingezamelde geld zal worden gebruikt om haar man te verdedigen of om eventuele straffen die tegen haar man worden uitgesproken na de gebeurtenissen in Nanterre en in verband met de heer Nahel Merzouk te compenseren”.

Indien ze het geld voor een ander doel zou gebruiken dan om voor het gezin te zorgen, zou ze het ingezamelde geld moeten terugbetalen “en aansprakelijk zijn voor alle juridische gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van de hierboven beschreven verplichtingen”, aldus GoFundMe.

De agent in kwestie zit nog steeds in hechtenis, nadat hij Nahel op 27 juni bij een verkeerscontrole doodschoot. Hij is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag.

