Hasselt

Peltenaar Stefan Willems (29) is erin geslaagd om gasrederij Exmar op de Belgische beurs te houden. Grootaandeelhouder Nicolas Saverys wil Exmar van de beurs halen door de minderaandeelhouders uit te kopen, maar dat was zonder de actie van Willems gerekend. Of hoe David Goliath verslaat in beursland.