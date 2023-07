“Mijn frituur staat al anderhalf jaar te koop, maar ik vind geen overnemer”, zegt Sam Ghabbour (foto links) van frituur ’t Looi in Tessenderlo. — © Raymond Lemmens

Hasselt

In Limburg staan heel wat frituren in de etalage waarvoor er geen overnemer gevonden wordt. “Mijn frituur staat al anderhalf jaar te koop. De weinigen die interesse hebben, krijgen geen lening bij de bank ”, zegt Sam Ghabbour van frituur ’t Looi in Tessenderlo. Dat frituren veel minder rendabel zijn en het harde werk schrikt ook heel wat kandidaat-kopers af.