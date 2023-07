Er is geen houden aan: Novak Djokovic ontdoet zich van Jannik Sinner en staat opnieuw in de finale van Wimbledon

Een achtste eindzege op het heilige gras van Wimbledon komt nu wel erg dichtbij. Novak Djokovic wist in drie sets af te rekenen met de Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-4 en 7-6. Voor de Serviër wordt het zijn 35e grandslamfinale uit zijn carrière.

Het duel was een heruitgave van hun kwartfinale vorig jaar. Toen won Djokovic in vijf sets nadat Sinner de eerste twee sets had gewonnen.

Zondag speelt de 36-jarige Djokovic in de finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 1) of de Rus Daniil Medvedev (ATP 3). De Serviër kan dan nog wat meer tennisgeschiedenis schrijven met een 24e grandslamtitel. Hij heeft nu al met 23 titels het record in handen voor zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal (22) en Roger Federer (20). Die laatste kan hij met een achtste titel op Wimbledon dan weer evenaren als recordhouder.

De 21-jarige Jannik Sinner speelde vrijdag zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi. Hij nam voor de derde keer deel aan Wimbledon. Bij zijn debuut twee jaar geleden ging Sinner er meteen uit. Vorig jaar wipte de Italiaan onder meer Alcaraz in de achtste finales.

